«Известия»: россияне стали на 25% реже болеть гриппом

За семь месяцев 2018 года гриппом заболели на 25% меньше россиян, чем за тот же период 2017 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные в докладе Роспотребнадзора.

Согласно докладу, за семь месяцев текущего года гриппом переболели 38 тыс. человек. Таким образом, заболеваемость гриппом в 2018 году составила 26 случаев на 100 тыс. россиян, в то время как в те же месяцы 2017 года — 34,8.

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Также отмечается, что тенденция к снижению заболеваемости гриппом наблюдается в последние 20 лет, и в этом году, как полагают эксперты, рекорд может быть обновлен. В Минздраве и Роспотребнадзоре считают, что причина улучшения ситуации с гриппом заключается в широком охвате населения вакцинацией.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре предупредили о скорой «атаке» двух новых штаммов гриппа.