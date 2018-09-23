Дочь британского миллионера умерла на борту самолета из-за сэндвича

Дочь основателя сети игрушек Wow Toys из Британии Надима Эднан-Лаперуза Наташа скончалась на борту рейса British Airways из Лондона в Ниццу, съев сэндвич. Об этом пишет Daily Mail.

Перед вылетом 15-летняя Наташа съела в аэропорту сэндвич с артишоком и оливками, произведенный в сети магазинов Pret a Manger. Уже на борту самолета у нее возникла острая аллергическая реакция. Несмотря на две дозы лекарства, которые ей ввел отец, девушка скончалась в больнице в Ницце.

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Газета отмечает, что отец Наташи намерен требовать ответа от компании-производителя. Расследование в том числе направлено на то, чтобы выяснить необходимость ужесточить правила маркировки продуктов, содержащих аллергены. Также следователи выяснят, насколько экипаж самолета British Airways был готов к экстренной ситуации.

Предположительно, у девушки могла возникнуть аллергическая реакция на семена кунжута. Газета подчеркивает, что на продуктах, содержащих кунжут, должна стоять предупреждающая маркировка, однако это не касается тех торговых точек, где блюдо готовится на глазах у покупателя.