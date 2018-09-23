Эксперты составили список самых опасных городов мира
Эксперты исследовательского портала Numbeo составили список самых опасных городов мира.
В первую пятерку городов с наиболее высоким уровнем преступности в 2018 году вошли Сан-Педро-Сула (Гондурас), Каракас (Венесуэла), Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), Форталеза (Бразилия) и Дурбан (ЮАР).
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Москва и Санкт-Петербург занимают 144-е и 198-е места.
Всего в рейтинге отмечено 327 городов.
Ранее сообщалось, что Москва попала в тройку лидеров, составленного Dreamstime рейтинга самых фотографируемых городов мира.
Согласно предоставленным данным, Москва заняла вторую строчку списка, уступив место Нью-Йорку. На третьем месте находится Лондон.