Эксперты составили список самых опасных городов мира

Эксперты исследовательского портала Numbeo составили список самых опасных городов мира.

В первую пятерку городов с наиболее высоким уровнем преступности в 2018 году вошли Сан-Педро-Сула (Гондурас), Каракас (Венесуэла), Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), Форталеза (Бразилия) и Дурбан (ЮАР).

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Москва и Санкт-Петербург занимают 144-е и 198-е места.

Всего в рейтинге отмечено 327 городов.

Ранее сообщалось, что Москва попала в тройку лидеров, составленного Dreamstime рейтинга самых фотографируемых городов мира.

Согласно предоставленным данным, Москва заняла вторую строчку списка, уступив место Нью-Йорку. На третьем месте находится Лондон.