В Иране отрицают связь ИГ с терактом на военном параде

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По словам представителя вооруженных сил Ирана, бригадного генерала Абольфазла Шекарчи, боевики, совершившие теракт во время военного парада в Ахвазе не были связаны с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России), которое ранее взяло на себя ответственность за произошедшее, передает IRNA.

По его словам, совершившие нападение были наняты двумя странами Персидского залива. Он также подчеркнул, что все боевики, совершившие теракт, мертвы — трое были убиты на месте и еще один умер в больнице.

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Ранее великий аятолла и верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что совершившие нападение на военный парад, который проходил в Ахвазе, были связаны с союзниками США в регионе.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.