Капитан «Механика Погодина» впервые рассказал об украинском плене

Капитан танкера «Механик Погодин», который оказался заблокирован в порту Херсона, Михаил Замятин дал первое интервью после освобождения, передает ФАН.

«Первую информацию о задержании судна мы получили из Интернета через несколько часов после швартовки в порту, что явно говорит о спланированном характере задержания судна. Затем, 11 августа, мы узнали о получении капитаном порта Херсон предписания от СБУ Украины о задержании судна на 72 часа. Мы ожидали, что по прошествии этого срока «Механик Погодин» получит разрешение на выход», — сказал Замятин.

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По его словам, после того, как разрешение не было получено по истечении срока, стало понятно, что «ситуация будет развиваться непредсказуемо»

«Не могу уверенно сказать, что люди, с которыми нам приходилось общаться и которые тем или иным способом пытались проникнуть на танкер, были представителями именно СБУ или иных официальных ведомств Украины, так как ими не предоставлялись документы, подтверждающие их полномочия», — отметил он.

Он также рассказал о том, что чувство, что экипаж судна находится под наблюдением «не покидало, особенно после того, как на пристани вдруг появился грузовик без номеров, который так и стоял там все это время».

Ранее сообщалось, что пьяный украинец на лодке «Крым» врезался в танкер «Механик Погодин».