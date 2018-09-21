В Москве неизвестные потребовали у девушки выкуп за кошку

Неизвестные пытались выманить у москвички деньги за пропавшую кошку, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что вечером 20 сентября в ОВД «Южное Тушино» пришла 23-летняя студентка одного из столичных вузов.

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«Девушка сообщила, что у нее пропала кошка по кличке Маня, а вскоре с незнакомого номера ей пришло SMS-сообщение с требованием перевести 25 тыс. руб. за возврат питомца. Девушка требований вымогателей не выполнила, а обратилась в полицию», — сказали в ведомстве.

В МВД выясняют обстоятельства произошедшего. Кошку девушке пока никто не вернул, на связь неизвестные также больше не выходили.

Ранее полиция вернула москвичке украденного померанского шпица.