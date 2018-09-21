Количество погибших при крушении парома в Танзании возросло до 136

Количество погибших в результате крушения парома на озере Виктория в Танзании возросло до 136, сообщает Reuters со ссылкой на представителя полиции.

Судно затонула неподалеку от берега, когда направлялось к причалу. Как сообщали в полиции, паром был рассчитан максимум на 100 человек и 25 тонн груза, однако в момент крушения на нем находились не менее 400 человек.

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Кроме того, спасателям удалось вытащить из воды по меньшей мере 37 человек. В настоящее время операция по спасению пассажиров парома продолжается.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате крушения парома в Танзании возросло до 86.