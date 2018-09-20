В московском метро обнаружили старинный пол из мраморной мозаики

На станции метро «Динамо» Московского метрополитена реставраторы обнаружили старинный пол из мраморной мозаики, сообщает агентство «Москва».

Находка была сделана реставраторами на террасе северного вестибюля станции.

Пол скрывался под слоем асфальта примерно с 1980-1990-х гг. При этом доступ на сами террасы ограничили еще в 1950-е годы. В настоящее время раскрыто все полотно, в том числе полукруглый участок, который находился под киоском, работавшим до середины прошлого столетия.

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Отмечается, что старинный пол будет отреставрирован.

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