Госдума ввела наказание за отказ прекратить распространять ложь

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за отказ прекратить распространять и опровергнуть недостоверную информацию. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, изменения коснутся ст. 315 российского УК. Если лицо уже было наказано административно за распространение указанной информации, в отношении него будет применено уголовное наказание.

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Уточняется, что речь идет о штрафе на сумму до 50 тыс. руб. или об обязательных работах до 240 часов. Также злоумышленников могут арестовать на срок до трех месяцев, лишить свободы на срок до 12 месяцев или обязать выполнять исправительные работы.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы внесли законопроект, предполагающий ужесточение наказания за неисполнение решений суда, обязующих прекратить распространение недостоверной информации.