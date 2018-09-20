В Госдуме оценили перенос выходных и праздничных дней в 2019 году

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов дал комментарий после того, как были одобрены предложения по переносу выходных и праздничных дней в 2019 году. Об этом сообщает RT.

По словам Вострецова, россияне привыкли отдыхать долго на новогодние и майские праздники.

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«Другой вопрос, что, может быть, не совсем комфортно иногда бывает работодателям, но для этого есть всегда возможность работодателям и работникам договориться», — сказал Вострецов.

Он добавил, что решение о переносе выпавших на субботу и воскресенье 5 и 6 января на 2 и 3 мая является разумным.

Ранее трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений проработала и одобрила предложения по переносу выходных и праздничных дней в 2019 году.