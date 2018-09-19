Бывшая модель обвинила Хирурга в неуплате алиментов

Бывшая модель Наталья Лебедева обвинила лидера мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдостанова по прозвищу «Хирург» в неуплате алиментов двум дочерям, сообщает «МК».

По словам женщины, приставы не нашли доходов у Хирурга.

«У меня на руках судебный приказ от 3 июня 2013 года, согласно которому Хирург должен оплачивать содержание своих детей ежемесячно в размере 1/3 части заработной платы или иного дохода. А мне приставы заявляют, что он безработный, что они якобы не нашли у него никакого имущества и даже жилья, что все многомиллионные государственные гранты, о которых открыто написано в Интернете и которые получили «Ночные волки», лично к Залдастанову никакого отношения не имеют», — заявила она.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров наградил Александра Залдостанова высшей наградой республики.