В Москве в среду ожидается до +22°С

В Москве в среду, 19 сентября, ожидается до +22°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня будет колебаться от +20 до +22°С.

Днем ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, 6-11 м/c.

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С более подробным прогнозом на ближайшие дни можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что понедельник, 17 сентября, стал самым холодным днем в Москве с начала осени. В ближайшие дни, с 19 до 22 сентября, в столице ожидается потепление, которое обусловлено антициклоном из Европы. Средняя суточная температура снова будет выше примерно на 5 градусов.