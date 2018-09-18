Москвич наткнулся на «растяжку» с гранатой в столичном лесу

Москвич обнаружил в лесном массиве в поселении Щаповское ловушку-«растяжку» с учебной гранатой. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, вечером 17 сентября в полицию обратился 45-летний мужчина. Он рассказал, что в лесу рядом с деревней обнаружил на тропинке, ведущей в заброшенный лагерь, гранату Ф-1, которая была примотана к кустам.

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«Чека, также привязанная к кустам капроновой ниткой, была выдернута. Место происшествия оцепили, а прибывший саперный выяснил, что граната является учебной, взрывчатого вещества в ней не было», — добавил источник.

Правоохранители изъяли снаряд, по данному факту проводится проверка.