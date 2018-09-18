У директора музея Солженицына выманили 12 млн рублей «на алмазные рудники»

Злоумышленник убедил директора музея-квартиры писателя Александра Солженицына отдать ему 12 млн рублей в качестве инвестиций в алмазные рудники, сообщил источник в правоохранительных органах, передает агентство городских новостей «Москва».

«Установлено, что мужчина убедил директора музея-квартиры А.Солженицына выгодно инвестировать деньги в алмазные рудники, 23 апреля 2018 г. в салоне своей машины на Зубовском бульваре получил от потерпевшего 12 млн руб.», — сообщил источник.

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По его словам, в ходе поисков злоумышленника был задержан гражданин Армении 1984 года рождения, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что автор памятника Николаю II сделает памятник Солженицыну.