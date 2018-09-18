США снизят квоту на прием беженцев на треть

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что руководство страны планирует сократить квоту на прием беженцев с 45 тысяч человек до 30 тысяч человек, передает Associated press.

Отвечая на возможную критику в адрес подобного решения, Помпео отметил, что США также рассмотрят более чем 280 тысяч прошений об убежище вдобавок к 800 тысячам прошений от лиц, которые уже находятся на территории страны и ожидают рассмотрения поданных документов.

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«Эти внушительные показатели продолжают удерживаемую США позицию самой щедрой страны в мире в вопросе миграции из целей безопасности», — сказал Помпео.

Отмечается, что за истекший год США приняли у себя 20 918 беженцев.