Число жертв шторма «Флоренс» возросло до 32

Число жертв тропического шторма «Флоренс», обрушившегося на восточное побережье Соединенных Штатов в пятницу, 14 сентября, возросло до 32. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.

Ранее сообщалось о 24 погибших. Кроме того, более полумиллиона домов в Северной и Южной Каролине до сих пор остаются без электричества.

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Более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины в настоящий момент размещены во временных убежищах.

«Флоренс» постепенно теряет силу, однако наибольшую проблему в настоящее время представляют ливни. Так, в Морхеде и Ньюпорте уже выпало 23,75 дюймов осадков (60,3 см), в то время как рекорд в штате Северная Каролина — 24,06 дюймов (61,1 см).