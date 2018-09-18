В Москве во вторник ожидается до +18°С

В столице во вторник, 18 сентября, ожидается до +18°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня составит от +16 до +18°С.

Днем облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/c. Местами порывы до 15 м/c. Давление 747 мм рт.ст.

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С более подробным прогнозом на ближайшие дни можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что синоптики предсказали возвращение в Москву бабьего лета.

Отмечалось, что до середины недели погода будет прохладной и возможны осадки. Начиная со среды, можно рассчитывать на повышение температуры, однако после воскресенья, 23 сентября, погода снова начнет ухудшаться.