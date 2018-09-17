Возросло число жертв шторма «Флоренс»
В результате тропического шторма «Флоренс», который обрушился на восточное побережье Соединенных Штатов в пятницу, 14 сентября, погибли не менее 24 человек. Об этом сообщает американский телеканал CBS News.
По имеющимся данным, 18 из 24 смертей в результате стихии приходятся на американский штат Северная Каролина.
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Как отмечается, в числе погибших есть двое младенцев. Так, годовалого ребенка после аварии смыло потоками воды.
Также стало известно, что более полумиллиона домов в Северной и Южной Каролине до сих пор остаются без электричества.
Ранее сообщалось о 16 погибших в результате шторма «Флоренс».