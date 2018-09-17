Директор «Крымского Титана» заявил о разрушении дамбы со стороны Украины

Директор завода «Крымский Титан» в Армянске Андрей Акулов заявил о частичном разрушении дамбы, отделяющей кислотонакопитель завода от озера Сиваш на территории Украины, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что разрушение было обнаружено еще в пятницу, 14 сентября, для проверки данного факта в ФСБ было направлено соответствующее обращение.

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«Часть дамбы, примерно половина, находится на территории России, половина – на территории Украины… За целостностью дамбы мы следим, мы подтверждаем, что дамба частично разрушена на территории Украины.», — сказал Акулов.

Директор также отметил, что последние пробы воздуха и почвы были отосланы в московский институт Менделеева, поскольку при попадании в кислотонакопитель соленой воды может произойти реакция серной кислоты с солью с образованием хлороводорода.

Ранее стало известно, что следствие заподозрило Украину в загрязнении атмосферы в Крыму.