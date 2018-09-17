Под Петербургом застрелили предпринимателя Бадри Шенгелию

В Ленинградской области убили предпринимателя Бадри Шенгелию. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 13.00 во Всеволожском районе. Шенгелия был расстрелян в салоне своего автомобиля, находившегося на 23 км трассы «Сортавала».

Ранее имя бизнесмена упоминалась в связи с делом бывшего главы управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, обвиняемого во получении взятки за освобождение из тюрьмы криминального авторитета Итальянца.