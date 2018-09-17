В Москве в понедельник ожидается до +18°С

В столице в понедельник, 17 сентября, ожидается до +18°с.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня составит от +16 до +18°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер западный, западный, 5-10 м/c. Местами порывы до 17 м/c. Давление 750 мм рт.ст.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее стало известно, что к середине недели в Москву вернутся теплая погода и солнце.

Также ранее сообщалось, что МЧС предупредило москвичей о грозе, дождях и сильном ветре в воскресенье, 16 сентября.