Число погибших при урагане «Флоренс» выросло до 15

Президент США Дональд Трамп провел совещание по борьбе с последствиями урагана «Флоренс», сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что число погибших возросло до 15 человек — в Южной Каролине СМИ сообщили о гибели двух людей в ДТП, вызванном ураганом.

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«Президент Трамп продолжает отслеживать готовность и реагирование на ураган «Флоренс», — говорится в сообщении Белого дома.

Также Трамп переговорил по телефону с мэрами городов Мертл-Бич (Южная Каролина) и Нью-Берн (Северная Каролина), обсудив с ними спасательные операции.

Ранее сообщалось, что ураган постепенно теряет силу, однако наибольшую проблему в настоящее время представляют ливни. Так, в Морхеде и Ньюпорте уже выпало 23,75 дюймов осадков (60,3 см), в то время как рекорд в штате Северная Каролина — 24,06 дюймов (61,1 см).