В Каире арестовали сыновей Хосни Мубарака

Суд Каира принял решение о помещении под арест сыновей бывшего президента Египта Хосни Мубарака, 57-летнего Алаа Мубарака и 54-летнего Гамаля Мубарака, обвиняемых в биржевых махинациях, передает «Би-би-си».

Сыновья бывшего президента обвиняются в использовании инсайдерских данных, касающихся планов руководства страны и крупных компаний по приобретению или продаже акций, а также в проведении биржевых операций через подставные фирмы.

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Братья отрицают свою вину. В качестве меры пресечения они были по решению суда помещены в следственный изолятор в окрестностях города до проведения судебного разбирательства.

В марте 2017 года сообщалось о том, что Хосни Мубарак вышел на свободу.