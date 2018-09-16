СМИ рассказали о новых подозреваемых в деле Скрипалей

Британские спецслужбы полагают, что помимо Александра Петрова и Руслана Боширова в операции по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери участвовали еще два человека. Об этом пишет The Mirror со ссылкой на информированные источники.

По данным источников издания, Петрову и Боширову могли помогать медик и сотрудник посольства. Отмечается, что у медика мог быть позывной «Доктор Новичок». Источники также рассказали, что его участие в операции было необходимо, чтобы исполнители покушения сами не отравились «Новичком».

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В издании подчеркнули, что британские власти в данный момент не намерены разглашать подробности о новых подозреваемых.

Ранее таблоид Daily Mirror сообщал, что британская полиция разыскивает четверых «чистильщиков» по делу Скрипалей. Отмечалось, что в их число входят Петров и Боширов.

13 сентября Петров и Боширов дали интервью RT, в котором отвергли свою причастность к инциденту в Солсбери. Официальная Москва также неоднократно заявляла о непричастности к отравлению Скрипалей.