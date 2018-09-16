СМИ: Петров и Боширов устроили нарковечеринку с проституткой перед визитом в Солсбери

Российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которых Британия подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, провели «шумную» ночь в лондонском CityStay Hotel перед второй поездкой в Солсбери. Об этом пишет таблоид The Sun со ссылкой на постояльца гостиницы.

Один из постояльцев отеля, который опознал Петрова и Боширова по фотографиям, опубликованным британской полицией, заявил, что в ночь перед отравлением Скрипалей из комнаты, где проживали российские граждане, доносился запах марихуаны. Он подчеркнул, что он узнавался «безошибочно» и хорошо чувствовался в коридоре.

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«Позже там была женщина. Я думаю, что проститутка. У них был секс. Несомненно. Я слышал, что они очень громко и долго занимались сексом», — сказал постоялец.

Он отметил, что мужчины, скорее всего, не занимались сексом друг с другом.

По словам постояльца, он пожаловался на Петрова и Боширова администрации отеля. Также он подчеркнул, что «на 100% уверен», что видел Петрова в общей ванной комнате.

Ранее сообщалось, что в британском твиттере затроллили Петрова и Боширова после их появления в эфире.