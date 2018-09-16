Число погибших от урагана «Флоренс» возросло до 13

Число погибших в результате тропического шторма «Флоренс» возросло до 13, передает американский телеканал ABC News.

Также сообщается, что около 800 тысяч жителей восточного побережья Соединенных Штатов из-за урагана остались без электричества. Более 1 млн человек были эвакуированы из штата Севреная Каролина, попавшего под удар стихии.

Реклама

По данным телеканала, ураган постепенно теряет силу, однако наибольшую проблему в настоящее время представляют ливни. Так, в Морхеде и Ньюпорте уже выпало 23,75 дюймов осадков (60,3 см), в то время как рекорд в штате Северная Каролина — 24,06 дюймов (61,1 см).

Ранее сообщалось, что жертвами урагана «Флоренс» в США стали 11 человек.