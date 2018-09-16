В Москве неизвестный совершил разбойное нападение с помощью лопаты

На юго-западе столицы неизвестный мужчина попытался отобрать сумку у женщины, угрожая ей лопатой. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД России.

По имеющимся данным, инцидент произошел на улице Кедрова в столичном районе Академический днем в субботу, 15 сентября.

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Прибывшие по вызову полицейские установили, что неизвестный, угрожая лопатой 47-летней женщине, «открыто пытался похитить сумку», однако, как отметили в ведомстве, ему не удалось совершить ограбление. Нападавший, ничего не взяв, скрылся с места преступления «по независящим от него обстоятельствам».

В МВД сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее стало известно, что в столице мужчина с целью ограбления укусил водителя троллейбуса.