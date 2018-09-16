В Москве неизвестный совершил разбойное нападение с помощью лопаты
На юго-западе столицы неизвестный мужчина попытался отобрать сумку у женщины, угрожая ей лопатой. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД России.
По имеющимся данным, инцидент произошел на улице Кедрова в столичном районе Академический днем в субботу, 15 сентября.
Прибывшие по вызову полицейские установили, что неизвестный, угрожая лопатой 47-летней женщине, «открыто пытался похитить сумку», однако, как отметили в ведомстве, ему не удалось совершить ограбление. Нападавший, ничего не взяв, скрылся с места преступления «по независящим от него обстоятельствам».
В МВД сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Ранее стало известно, что в столице мужчина с целью ограбления укусил водителя троллейбуса.