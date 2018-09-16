В Москве в воскресенье ожидается до +19°С

В Москве в воскресенье, 16 сентября, ожидается до +19°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе в течение дня составит от +17 до +19°С.

Днем переменная облачность, дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/c. Местами порывы до 17 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что МЧС предупредило о сильном ветре с дождем в Подмосковье.

Как отмечалось, в Московской области ожидается сильный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду.