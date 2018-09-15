МЧС выпустило рекомендации для жителей Армянска на случай новых выбросов

Крымское управление МЧС распространило ряд рекомендаций для жителей города Армянска на случай появления неприятного едкого запаха в атмосферном воздухе и першения в горле, передает РИА «Новости».

«В случае появления неприятного едкого запаха в атмосферном воздухе, першения в горле и других (признаков — ред.) населению рекомендовано: находящимся на улице и в транспорте принять меры по защите органов дыхания — закрыть нос и рот влажной ватно-марлевой повязкой (свернутой в несколько слоев тканью)», — говорится в сообщении ведомства.

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Кроме того, также рекомендуется провести герметизацию внутренних помещений: закрыть входные двери, окна; ограничить пребывание на открытом воздухе, находясь на улице, предусмотреть максимально возможные меры по защите кожных покровов и головы.

Спасатели также рекомендовали гигиенические процедуры проводить с использованием большого количества проточной воды и отключить приточную принудительную вентиляцию в автомашинах, производственных, общественных и жилых зданиях.

Ранее детям из Армянска продлили каникулы из-за нового химвыброса.