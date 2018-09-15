Жертвами урагана «Флоренс» в США стали семь человек

В штате Северная Каролина в США семь человек погибли в результате последствий урагана «Флоренс». Об этом сообщает NBC со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось, что число жертв урагана «Флоренс», обрушившегося на американский штат Северная Каролина, увеличилось до пяти. Стихия оставила без света больше 900 тысяч человек.

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В стране были отменены около двух тысяч авиарейсов.

Всего власти США объявили о готовности эвакуировать порядка миллиона человек с восточного побережья в четырех штатах — Северной и Южной Каролине, Вирджинии, а также Мэриленде.