В Минздраве раскрыли три принципа долголетия

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева назвала физическую и социальную активность, а также правильное питание тремя главными принципами долголетия, передает RT.

Достаточная физическая активность, по ее словам, является главным фактором сохранения мышечной массы и мышечной силы.

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«Всегда помните, что дряхлый, старый человек — это человек с атрофией мышц», — сказала Ткачева.

Также врач порекомендовала не переедать, употреблять достаточное количество овощей и фруктов и ограничить легкоусвояемые углеводы.

Помимо физической активности и сбалансированного питания, она упомянула о важности социальной активности.

«Чем более человек социально активен, чем больше у него социальных связей, чем больше он востребован, тем дольше он живет», — объяснила Ткачева.

Также гериатор посоветовала отказаться от вредных привычек и контролировать уровни артериального давления и холестерина.

В 2017 сообщалось, что биологи не нашли предела продолжительности жизни человека.