Ураган «Флоренс» ослаб до тропического шторма

Ураган «Флоренс», который обрушился на территорию США, ослаб до тропического шторма. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, в настоящее время американские штаты Северная и Южная Каролина «страдают» от наводнений вызванных ураганом «Флоренс».

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Как отмечается, в этих штатах зафиксировано более 700 тыс. отключений электроэнергии.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за урагана «Флоренс» в США увеличилось до четырех человек.

Как отмечалось, погибшие были найдены в городе Хампстед и в округе Ленуар.