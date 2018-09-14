В РПЦ приняли решение об отношениях с Константинопольским патриархатом

Патриарх Кирилл перестанет упоминать патриарха константинопольского Варфоломея в литургии, передает РИА «Новости».

Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Обычно на патриаршей литургии несколько раз поименно молятся о предстоятелях всех поместных православных церквей в мире, причем ранее имя Варфоломея стояло первым в списке.

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«Мы также приняли решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата, приостановить наше участие во всех структурах, в которых председательствует или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата», — подчеркнул митрополит Илларион.

Он добавил, что данное решение не лишает клириков обеих церквей возможности совершать совместные богослужения.