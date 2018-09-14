СМИ: в Нидерландах задержали двух шпионов из России

На территории Нидерландов задержали двух российских шпионов и отправили их на родину. Об этом сообщает NRC Handelsblad.

Отмечается, что это произошло в начале 2018 года, но СМИ узнали о произошедшем только в сентябре. Точная дата задержания российских шпионов не уточняется.

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По словам источников издания, шпионы якобы направлялись в швейцарскую лабораторию, находящуюся в городе Шпиц. Она занимается в том числе расследованием отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ранее сообщалось, что разведка США серьезно озаботилась безопасностью перебежчиков из России, которые служили их информаторами на российской территории и ныне живут на территории страны.