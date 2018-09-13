Павленского выпустили из парижской тюрьмы

Российского художника-акциониста Петра Павленского, которого обвиняют в поджоге здания банка во Франции, выпустили из-под стражи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представительницу движения Femen Инну Шевченко.

«Насколько я знаю, его отпустили сегодня», — сказала Шевченко.

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Она добавила, что следующее заседание суда назначено на 10 января.

В конце октября прошлого года СМИ сообщили, что Павленский поджег вход в Banque de France на площади Бастилии в Париже. Согласно французским законам, умышленный поджог может быть наказан тюремным сроком до 10 лет и штрафом до €150 тыс.

Ранее Павленский рассказал о пытках в тюрьме во Франции. По его словам, в тюрьме «Флери-Мерожи» процедура помещения в карцер похожа на аналогичную в «Бутырке».