ЛГБТ вступилось за «отравителей» Скрипалей

Лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев не исключил, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых правительство Великобритания подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, ведут нетрадиционную личную жизнь. Об этом сообщает НСН.

По его словам, многие российские представители ЛГБТ «проявляют свою природу» лишь в поездках за границу.

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Он также не исключил, что «отравители Скрипалей» являются представителями нетрадиционной сексуальной ориентации.

Алексеев подчеркнул, что они имеют право «вести жизнь, как хотят».

Ранее сообщалось, что Петров и Боширов рассказали о своей поездке в Солсбери.