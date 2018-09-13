В Британии арестовали появившегося на телеканале RT эксперта по химоружию

В Великобритании полиция арестовала эксперта по химическому оружию Криса Басби, после обнаружения у него в доме потенциально опасных веществ, сообщило издание Daily Mail.

Его дом расположен в графстве Девон, город Бидефорд. Несколько сотрудников полиции после обыска в доме ученого почувствовали себя плохо. Его дом после рейда был опечатан, после чего 73-летнего эксперта по химическому оружию арестовали, сообщает Daily Mail. Поводом для рейда послужило беспокойство одной женщины, отмечается в материале.

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Для анализа имущества в доме Криса Басби потребовалась помощь специалистов и саперов, пишет Daily Mail.

В настоящее время полицейские, которые при обыске почувствовали себя плохо, вернулись на службу.

73-летний ученый, как утверждает полиция, создал собственную лабораторию дома, где хранит образцы радиоактивной грязи. По словам соседей, Бидефорд — это то место, где «уже ходят слухи об инциденте с «Новичком».

Ранее Крис Басби появлялся в эфире российского телеканала с международным вещанием Russia Today, утверждает Daily Mail. Также на сайте телеканала можно найти небольшую биографию эксперта и его колонки. В частности, как пишет RT, Крис Басби занимал ряд почетных университетских должностей, включая должность приглашенного профессора на факультете здравоохранения Ольстерского университета (Ирландия).

В настоящее время в отношении эксперта ведется расследование.

Издание отмечает, что этот инцидент полиция не связывает с отравлением бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте.