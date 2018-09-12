Предприниматель из Татарстана убил напавших на его дом грабителей

В Татарстане предприниматель из Бугульмы убил двух напавших на его дом грабителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по региону.

По данным правоохранителей, двое мужчин, угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, напали на хозяина дома, его супругу и их знакомого и связали их.

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«Хозяин дома, оказывая нападавшим сопротивление, нанес им несколько ножевых ранений, в результате которых они скончались», — говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно, против бизнесмена заведено уголовное дело за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Также возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Ранее сообщалось, что официант убил повара в ресторане в Новогорске.