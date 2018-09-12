Главред МК написал на жену заявление о краже книг и картин на $2 млн

Главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев написал не свою супругу заявление о краже имущества на сумму $2 млн. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вечером 11 сентября в ОВД «Пресненский» обратился П.Гусев, который сообщил, что 4 сентября текущего года его супруга Евгения Ефимова похитила коллекцию его личных книг и картин известных художников на сумму около $2 млн», — сообщил источник.

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В настоящий момент Гусев и его супруга Евгения Ефимова разводятся. Жена главреда МК намерена отсудить у него часть совместно нажитого имущества.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущества Павла Гусева.