Верховный суд отменил пожизненный приговор серийному убийце из Новосибирска

Верховный суд отменил пожизненный приговор в отношении 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, который обвиняется в убийстве 19 женщин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области.

Прокурор отдела гособвинителей региональной прокуратуры Анжелика Егорова рассказала, что Верховный суд отменил приговор Новосибирского облсуда. Дело направлено на новое рассмотрение со стадии обсуждения последствий вердикта.

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Егорова уточнила, что обвинительный вердикт присяжных заседателей остался в силе. Судья будет рассматривать только материалы, характеризующие личность Чуплинского, а также заключение судебной психолого-психиатрической экспертизы. Будут изучены и другие документы, необходимые для правильного назначения наказания и вида режима.

«Вопрос доказанности вины и его причастности к совершению данных преступлений на стадии, на которую возвращено дело, мы уже обсуждать не будем», — добавила прокурор.

Как отмечается, суд в новом составе должен будет назначить мужчине новое наказание.

Чуплинский был приговорен к пожизненному заключению в марте этого года. Он признан виновным в убийстве 19 женщин в Новосибирске с 1998 по 2005 годы.