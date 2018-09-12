В школе около Лас-Вегаса произошла стрельба

Полиция города Норт-Лас-Вегас проинформировала о стрельбе на территории средней школы. Об этом пишет Las Vegas Review-Journal.

Согласно информации правоохранительных органов, стрельба произошла недалеко от бейсбольного поля. В результате инцидента пострадал 18-летний молодой человек. Он был госпитализирован, но позднее умер в больнице от полученных ранений.

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Как отмечается, у полиции нет точной информации о том, являлся ли погибший учащимся школы. На месте стрельбы было найдено оружие, но подозреваемых пока задержать не удалось.

Ранее сообщалось, что в американском штате Теннесси произошла стрельба, в результате которой пострадали по меньшей мере пять человек.