Телеведущий Норкин выгнал из студии НТВ украинского эксперта

Ведущий телепрограммы НТВ «Место встречи» Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта, который его перебил. Об этом сообщается на сайте НТВ.Ru.

В ходе дискуссии эксперт перебил ведущего, на что Норкин попросил того замолчать.

Как отмечается, другие участники вступились за украинского эксперта, заявив, что он также имеет право высказаться.

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Однако, Норкин подчеркнул, что у эксперта такого права нет и попросил выключить ему микрофон.

Когда эксперт продолжил говорить, Норкин попросил его уйти из студии.

При этом после ухода эксперта, Норкин посетовал на то, что не может его избить.

В феврале сообщалось, что ведущий Андрей Норкин подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым в прямом эфире.