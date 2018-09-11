Суд оставил под домашним арестом фигуранток дела «Новое величие»

Дорогомиловский суд продлил домашний арест для Анны Павликовой и Марии Дубовик на три месяца — до 13 декабря 2018 года, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Тем самым судья частично удовлетворила ходатайство следствия.

Суд отказался менять меру пресечения на более мягкую. Однако Дубовик и Павликовой разрешили ежедневные прогулки на территории, прилежащей к дому.

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«Есть основания полагать, что при более мягкой пресечения обвиняемые смогут скрыться и повлиять на следствие. Однако, из принципов гуманизма, суд считает возможным разрешить подсудимым ежедневные прогулки у дома», — заявила судья Ольга Быковская.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Ранее следователь по делу «Нового величия» ходатайствовал о переводе Анны Павликовой и Марии Дубовик под домашний арест, суд ходатайство удовлетворил.