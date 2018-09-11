Express: подозреваемых в отравлении «Новичком» раскрыл завербованный российский дипломат

<img src="//img.gazeta.ru/files3/498/10901498/upload-RIAN_03196941.HR.ru-pic905-895x505-4836.jpg">

Подозреваемых в отравлении нервно-паралитическим ядом «Новичок» бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери идентифицировали с помощью завербованного британской разведкой МИ-6 российского дипломата, утверждает британский таблоид Daily Express со ссылкой на источники в британской разведке.

Отмечается, что у дипломата было кодовое имя «Аполлон». Он был завербован в Риме, спустя несколько недель после отравления в Солсбери в марте этого года. Несмотря на то, что дипломат имел должность в посольстве России в Риме, его настоящая работа заключалась в сборе секретной информации о НАТО, пишет издание.

Реклама

Как отмечается, российский дипломат дал британским разведчикам исчерпывающую информацию, в том числе конфиденциального свойства. Daily Express пишет, что он рассказал МИ-6 о «международной шпионской сети Москвы».

В материале говорится, что после того, как появились фотографии предполагаемых отравителей в Солсбери, дипломат их опознал и передал настоящие имена.

По данным источника, завербованный МИ-6 российский дипломат и раскрытие информации, связанной с отравлением «Новичком» на территории Великобритании, свидетельствуют об успехе работы британской разведки.

В сентябре в Британии назвали имена двух подозреваемых в отравлении бывшего российского офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также опубликовали их фотографии и стоп-кадры перемещений предполагаемых отравителей по городу Солсбери. По данным полиции, это Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что они сотрудники российского ГРУ. В Лондоне не скрывают, что эти имена вымышленные, однако добавляют, что настоящие имена подозреваемых также известны.

Ранее сообщалось, что накануне отравления Юлия Скрипаль приезжала к отцу за благословением на будущую свадьбу.