В Москве во вторник ожидается до +23°С

В столице во вторник, 11 сентября, ожидается до +23°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +21 до +23°С.

Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер восточный, 5-10 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье объявили о повышении уровня погодной опасности на 10 и 11 сентября.

Отмечалось, что уровень погодной опасности повышен до желтого из-за высокой вероятности возникновения пожаров. Также сообщалось, что на юге ЦФО и в Ярославской области уровень погодной опасности повысили до оранжевого.