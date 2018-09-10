В Крыму задержали украинских рыбаков

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали у берегов полуострова моторную лодку с двумя гражданами Украины за незаконное пересечение государственной границы, передает РИА «Новости» со ссылкой на крымское погрануправление ФСБ России.

По имеющимся данным, украинские моряки были задержаны во время швартовки лодки к берегу. В лодке пограничники обнаружили 20 кг кефалевых видов рыб.

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«Утром 10 сентября у береговой линии озера Сиваш в районе села Стефановка Джанкойского района крымскими пограничниками задержаны два гражданина Украины, со слов — жители села Стрелковое Генического района», — говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, рыбаки рассказали пограничникам, что, «выйдя на рыбалку, они решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками».

В ведомстве заявили, что граждане Украины задержаны на срок до 48 часов для установления их личностей, полного вытрезвления и установления всех обстоятельств правонарушения.

Ранее на Украине заявили о задержании рыбаков российскими пограничниками в районе Бердянска.