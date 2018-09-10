Избитый Жириновским украинец не вернулся в хостел

Житель Луганской области, которого ударил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, до сих пор не вернулся в свой хостел, рассказали сотрудники заведения, где он остановился, передает ФАН.

По их словам, мужчина, которого зовут Сергей К., показался им «очень вежливым и приятным человеком». Сообщается, что он оплатил три дня проживания и сказал, что может остаться на длительное время.

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В последний раз мужчину видели, когда он ушел из хостела утром 10 сентября.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет информацию о драке лидера ЛДПР Владимира Жириновского с мужчиной во время несогласованного митинга на Пушкинской площади в Москве.