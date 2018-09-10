С «Крымского титана» взыщут более 700 млн рублей за порчу экологии

Арбитражный суд Крыма подтвердил решение о взыскании 763,8 млн рублей за негативное воздействие на экологию на севере Крыма с завода «Крымский Титан», передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Росприроднадзора.

«Арбитражный суд Республики Крым принял решение отказать филиалу ООО «Титановые инвестиции» в удовлетворении заявления о признании незаконным требования о доначислении и довнесении в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации платы за негативное воздействие», — сообщили в Росприроднадзоре.

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Отмечается, что в рамках определения штрафа за негативное воздействие на окружающую среду было установлено, что основными видами отходов, о которых идет речь, являются жидкие промышленные отходы в кислотонакопителе.

Ранее сообщалось, что завод «Крымский титан» полностью остановил производство.