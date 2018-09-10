Роспотребнадзор предупредил о скорой «атаке» двух новых штаммов гриппа

В нынешнем эпидемиологическом сезоне Россию «атакуют» два новых штамма гриппа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме.

На информационном стенде ведомства говорится, что от этих штаммов гриппа россиян не прививали в прошлом году, иммунитет к ним не сформирован.

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В то же время ведомство сообщает, что на текущий эпидемиологический сезон в России закуплен более 62 млн доз прививок от гриппа. Отмечается, что состав вакцины акутализирован в соответствии с прогнозами Всемирной организации здравоохранения.

Ранее россиян предупредили о сроках первого подъема заболеваемости ОРВИ.