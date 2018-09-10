В Москве в понедельник ожидается до +23°С

В столице в понедельник, 10 сентября, ожидается до +23°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в течение дня в Москве будет составлять от +21 до +23°С.

Днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточной четверти, 3-8 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды .

Ранее сообщалось, что предупреждение о высокой вероятности пожаров в столичном регионе продлили на понедельник, 10 сентября. Гидрометцентр объявил на этот день желтый уровень опасности погоды.